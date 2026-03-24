筆者の話です。22歳の誕生日の朝、母に「今日が最後のお弁当だから豪華にしておいたよ」と突然告げられました。当たり前だった朝の時間が、思いがけず終わりを迎えます。 最後のお弁当 「今日が最後のお弁当だから豪華にしておいたよ」22歳の誕生日の朝、台所からそう声が飛んできました。そんな話は聞いていなかった私は、思わず「どういうこと？」と聞き返します。母は「女の子なんだから、そろそろ自分で作りなさいと思って