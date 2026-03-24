女優のセレーナ・ゴメスが、自身のコスメブランド「レア・ビューティー」に込めた思いとして、製品をできるだけ「手に取りやすく、使いやすい存在」にしたいと語った。セレーナはブランドの成功を受け、消費者が本当に求めているものを理解していると自信をのぞかせている。 【写真】特注ウエディングドレスでひざまくらさすが大物！超ゴージャスな結婚式 米ピープル誌の取材で、セレ
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