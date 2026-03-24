久保建英がソシエダのチーム練習に合流スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は現地時間3月23日、負傷離脱から約2か月ぶりにチームの全体練習へ復帰を果たした。1月のFCバルセロナ戦で負傷して以来、長らく戦線を離脱していたエースの帰還に、現地紙「ムンド・デポルティーボ」は「ズビエタでのサプライズ」と銘打ち、大きな驚きとともに伝えている。インターナショナルマッチウィークに伴う中断期間の初日