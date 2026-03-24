キリンホールディングス株式会社が２３日、ドジャース・大谷翔平投手の特別メッセージを配信した。大谷が、「免疫ケア」を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」を全国で展開している同社の取り組みに賛同しており、「父になって子どもの健康について考えることが増えました。“子どもの未来のために今できることをしたい。”免疫ケアも、そのひとつ。ひとりの父として、免疫ケア推進園の取り組みを応援