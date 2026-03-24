◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前１０時１０分開始予定）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。オープン戦ではあるが、今季初のドジャースタジアムでの試合。先発のマウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がる。オープン戦最終戦とな