BookLiveが、映像作品と小説、シナリオを1つの場で楽しめる新エンターテインメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を2026年4月に公開する。プレオープンとして、3月24日からブラウザ版でクリエイター向け機能を先行公開。映像化を前提とした「第1回StellaJeanコンテスト映像化原作大賞」の応募受け付けを開始した。【画像】『雷雷雷』『シバつき物件』もノミネート…現代の優れた漫画表紙とは？「StellaJean」