とちぎテレビ 自然を守ることの大切さを、子どもたちに知ってもらおうと２３日、栃木市でホタルの幼虫の放流会が行われました。 栃木市岩舟町の岩舟健康福祉センター・ＣＩＴＹ ＧＹＭ＆ＳＰＡ遊楽々館の、隣りを流れる谷田川で行われた放流会は、岩舟幼稚園の園児６５人が参加しました。放流会は、センターを管理する宮ビルサービスが、川の環境を守る一環で、ホタルが住める自然を守る大切さや幼虫が成