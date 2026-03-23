とちぎテレビ 脱炭素社会に向けた取り組みを進めようと、宇都宮大学の２つのキャンパスに太陽光発電の設備がついたカーポートが完成し、３月から運用が始まりました。 宇都宮大学では温室効果ガスの排出削減に向けた計画を策定し、去年７月、栃木銀行グループで再生可能エネルギー事業を担う「クリーンエナジー・ソリューションズ」と協定を結びました。 完成したのは、駐車場