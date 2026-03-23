とちぎテレビ 任期満了に伴い壬生町の町長選挙が２４日、告示されます。これまでに立候補を表明しているのは現職の１人で、無投票の公算が大きくなっています。 壬生町の町長選挙に立候補を表明しているのは、現職の小菅一弥氏（６４）です。小菅氏は町議会議員を４期１６年務め、２０１０年の町長選挙で新人同士の一騎打ちを制して初当選し、以降、無投票での当選が続いてます。 ５期目の当選を目指す今回は、公約に「安