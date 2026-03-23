とちぎテレビ 老朽化などを理由に、今後のあり方を議論してきた３つの栃木県立病院について、国立病院機構が運営する病院と経営統合し新たに総合病院を整備すべきとする提言書が、２３日、福田富一知事に手渡されました。 宇都宮市にあるがんセンター、岡本台病院、リハビリテーションセンターの３つの県立病院をめぐっては、施設の老朽化や厳しい経営状況などから、有識者会議は市内にある国立病院機構