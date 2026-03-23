とちぎテレビ 春のセンバツ高校野球大会５日目の２３日、佐野日大は三重県の三重との初戦に臨みました。 先に攻める佐野日大は、２回、５番キャプテン中村がチーム初ヒット。 その様子を祖父で元ＰＬ学園監督の順司さんが見守ります。 ４回の守備ではランナー２塁の場面でヒットを打たれ、先制点を許すかと思われましたが。 レフトの杉田が好返球を見せ、得点を許しません。 一方、攻撃では、相手の左腕を