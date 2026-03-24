アニメ『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』が、2026年10月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル・ティザーPV、そしてメインキャスト・メインスタッフ情報も解禁された。【画像】エルフ少女が可愛い！公開された『目覚めたら最強装備』場面カット同作は、愛機と共に宇宙に放り出された男が、宇宙を股にかけて女の子を助けたり、イチャついたり、傭兵