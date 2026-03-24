イギリス・ロンドンでユダヤ系団体の救急車が放火される事件があり、警察は「ヘイトクライム」として捜査しています。ロンドン北部で23日、ユダヤ系の非営利団体が所有する救急車4台が放火され、焼ける事件がありました。イギリスメディアによりますと、救急車はユダヤ教の礼拝所シナゴーグの駐車場に停まっていましたが、放火により救急車に備えられていたガスボンベが爆発したということです。けが人はいませんでした。ロンドン