茨城・土浦市で、“自転車乗り換え泥棒”の姿をカメラが捉えた。泥棒は去り際に、「チャリンコ進化した」と言い放っていた。自転車置き場で“自転車乗り換え”3月14日午後9時頃、防犯カメラに映っていたのは、車道を大きくはみ出しながらフラフラと自転車を運転する一人の人物。その人物は、手に携帯電話のようなものを持ちながら運転していた。すると突然Uターンし、来た道を戻ると、住宅の目の前に自転車を止めて中へと入ってい