アイドルグループ、アップアップガールズ（2）（読み：カッコニキ）の所属事務所が24日までに公式サイトを更新。体調不良のため活動休止中のメンバー今田花琳（22）の現状について報告した。公式サイトでは「メンバーの今田花琳につきまして、体調不良のため先日より活動をお休みさせていただいておりますが、このたび、引き続き一定期間の静養が必要であるとの判断に至りました。つきましては、治療に専念するため、当面の間、活