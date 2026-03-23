乃木坂46・梅澤美波が表紙を飾る、創刊40周年記念号『アップトゥボーイ Vol.361』が3月23日（月）に発売された。 【画像】卒業を控えた乃木坂46・梅澤美波のグラビア＆インタビュー 今年3月に創刊40周年を迎える『アップトゥボーイ』、40年の歴史の中で最多の表紙登場グループ・乃木坂46のメンバーが2号連続で表紙を飾る企画。今号の表紙を飾るのは乃木坂46の第3代キャプテン・梅澤美波。乃木