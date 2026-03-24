元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。同じく元フジテレビの高島彩（47）とのツーショットを投稿した。「カトパン」の愛称で愛される加藤は白のニット姿、「アヤパン」として絶大な人気を誇る高島は青のトップス姿。笑顔で寄り添う写真を公開し、「時間が足りなさすぎる…彩さんとのランチ相変わらず素敵でカッコよかった」と振り返った。さらに「彩さんと会うといつも思うこ