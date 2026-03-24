育成選手から支配下登録された西武・冨士大和投手が２４日、埼玉・所沢市の球団事務所で会見した。真新しい背番号「６７」のユニホームに袖を通した冨士は「目標にしていたところ。すごくうれしいです」と喜びを口にした。２４年の育成ドラフト１位で大宮東から入団した２年目の左腕。１８６センチ、８０キロと上背もあり、スリークォオーターから腕の出がややや遅く、打者がタイミングを取りづらい独特のフォーム。１５０キ