元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が、23日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。白戸アナは「#ゆめのグラビア日記year:2023 age:28」とつづり、ランジェリーを着用したグラビアを投稿した。白戸はカルバンクラインのカジュアルなランジェリーを身に着け、白い美バストを大胆に露出させている。続けて「この時がグラビアでもはじめての下着撮影でした」と説明した。この投稿に