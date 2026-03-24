＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“逆三角形”の筋肉美が印象的な18歳力士身長173センチ、体重82.7キロ。力士としては非常にスリムながら、彫刻のように磨き上げられた肉体を持つ18歳の若武者が土俵で躍動した。その筋骨隆々な姿に、ファンからは「すんごいカラダ」「力士なのに逆三角形」「骨格がカッコイイ」と驚嘆の声が続出した。序二段七十二枚目・関（境川）が、序二段九十二枚目・