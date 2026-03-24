◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭―熊本工（２４日・甲子園）春夏１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭が１回戦で熊本工と対戦。最速１４６キロの２年生左腕・１９２センチの川本晴大が先発し、その体格にネットは二度見した。背番号１０は中継に映った後ろ姿も迫力満点だ。高身長から速球を投げ込んだ。ネットは「大阪桐蔭の先発でかっ！球も速い！」「それにしても大阪桐蔭の川本君でかい！！」「良いガタイだなあ」「体格す