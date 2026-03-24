お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が23日までに自身のブログを更新。ガラケーを手放したことを報告した。富澤は「3月末で3Gの電波終了に伴い、長年愛用してきたガラケーを卒業することとなりました。最期の時を見届けようと思っていましたが、機種変しないと解約になるとのことで苦渋の決断でした」と報告し、愛用していたガラケーの写真を投稿した。続けて「ガラケーでネタを書いたり、パカパカしたり、沢山の