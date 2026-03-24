ドローン規制強化のイメージ政府は24日、飛行禁止エリアを対象施設周辺の約300メートルから約千メートルに拡大することを柱とした小型無人機等飛行禁止法改正案を閣議決定した。今国会に提出する。ドローンの性能向上と普及に伴い、テロの脅威が高まっていることが背景にある。警察庁が昨年12月にまとめた有識者検討会報告書によると、同法が成立した2016年ごろに比べ、ドローンの飛行速度は時速約50キロから70〜80キロ程度と