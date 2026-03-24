ＪＲ四国とＪＲ西日本は２０２７年春、岡山―松山間を走る特急「しおかぜ」と岡山―高知間の同「南風」の自由席を廃止し、全席指定席にすると発表した。山陽新幹線の「のぞみ」で指定席を拡大しており、乗り継ぎ客からのニーズの高まりに応えたという。自由席は現在、原則として「しおかぜ」で５両中２両、「南風」で３両中１両に設けている。これらを廃止するとともに、指定席が満席で利用希望者が多い場合に限り、列車と車両