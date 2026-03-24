俳優いしだ壱成が、父石田純一との衝撃姿を紹介して「何してんねん？ｗ」「最初わからなくて二度見」と騒然となっている。２人は２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の企画「夜の口パクヒットスタジオ」に突然Ｂ’ｚになりきって登場。激しいパフォーマンスで息切れし、Ｂ’ｚはスキャンダルを聞かないと質問されると、純一が「不倫は良くない！……と思う…」と返して爆笑が起こっていた。壱成