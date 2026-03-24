数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回は3桁同士の掛け算で一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。脳のストレッチに、ぜひ挑戦してみてください！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。559 × 559 = □ ヒント：559は「560 - 1」と言い換えることができます。数学の「(a - b)の2乗」の公式を思い出してみましょう！答えを見る↓↓