23日午後、由利本荘市前郷の市道で軽トラックが自転車と衝突し、自転車に乗っていた10歳の児童が大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと、23日午後1時50分ごろ、由利本荘市前郷字前郷の丁字路交差点を古堀方面から御伊勢下方面に走っていた軽トラックが、道路左側、寺ノ下方面から走ってきた自転車と衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた由利本荘市森子の10歳の男子児童が鎖骨を折るなどの大けがをしました