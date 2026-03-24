ぎこちない機械的な歩行から、滑らかで自在に人間とテニスで打ち合う動作へ。実験室でのデモンストレーションから、開放環境でのハーフマラソン挑戦へ。中国の人型ロボットはこのほど、相次いで衝撃的な技術ショーを披露し、エンボディドAIの限界を突破し続けてきた。科技日報が伝えた。記者は北京人型ロボットイノベーションセンター（国家・地方共同建設エンボディドAIロボットイノベーションセンター）を訪れ、訓練現場とデータ