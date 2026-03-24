モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは3月23日、自身のInstagramを更新。看護師役でドラマに出演することを報告しました。【写真】みりちゃむのナース姿「もちろん見ますっ！」みりちゃむさんは「日テレ系4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』4月12日よる10:30〜スタート花井美香役として出演させていただきます初めての看護師役、全力で頑張ります！ぜひご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。ナース服