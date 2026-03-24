3月24日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 昨日、桜の開花が発表されました。標本木で完全に開いている花が「5輪」確認されました。開花から満開までは、だいたい1週間から10日くらいと言われていますが、去年は「5日」でした。今年は雨で気温が下がるタイミングもあるので、満開まで1週間くらいとなりそうです。見頃は3月終わり頃から4月始め頃になりそ