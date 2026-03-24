「火振り神事」など、熊本県の阿蘇神社の農耕祭事をテーマに番組を制作する関係者が、阿蘇市長を表敬訪問しました。 【写真を見る】熊本地震から10年 阿蘇神社「火振り神事」テーマの特別番組『日本の祭り』制作関係者が阿蘇市長を表敬訪問 阿蘇市の松嶋和子市長を表敬訪問したのは、ダイドーグループホールディングスの髙松富也社長やRKK熊本放送の関係者たち10人です。 ダイドーグ