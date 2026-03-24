K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ラフな私服ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「だぼっと」とつづった。写真ではグリーンのトレーナーにグレーのスウェットパンツを合わせたラフな私服ショットを投稿した。ネットでは「いつ見ても可愛い」「似合ってる」「可愛いすぎ」「ダボッとしてるお洋服がお似合い」「いくつになってもだぼっとが落ち