福島、山形両県で交流サイト（SNS）を通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助罪などに問われた福島市の無職岸波弘樹被告（37）を懲役5年とした福島地裁郡山支部の判決が24日までに確定した。検察側と被告側が23日の期限までに控訴しなかった。一連の事件では4人が死亡している。判決によると、宮城、山形、福島、埼玉各県の男女5人を、SNSを介して「一緒に自殺しよう」などと誘い出し、2024年6