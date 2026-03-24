炎と黒煙に包まれた墜落した輸送機＝23日、コロンビア・プトゥマヨ県/Daniel Ortiz/AFP via Getty Images（CNN）南米コロンビアの南部プトゥマヨ県で軍の輸送機が離陸時に墜落し、少なくとも8人が死亡したほか、83人が負傷した。県知事が明らかにした。事故を起こしたのはC130ハーキュリーズ機で、現場はペルーと国境を接するプトゥマヨ県のプエルトレギサモ。サンチェス国防相は、墜落原因はまだ特定されておらず、犯罪組織による