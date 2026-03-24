先週から園田競馬場に舞台を移したが、佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は２勝を挙げて今年１８勝と好調。今週も騎乗馬がそろっておりどこまで数字を伸ばすか。２４日のおすすめは前走、直線に向いてからの脚に見どころがあった自厩舎のワローテル。１ＲアモールファティＣ３ＲクリスバーグＢ５ＲナデシコＣ７ＲエールクイーンＢ８ＲサトノドルチェＢ９ＲワローテルＢ