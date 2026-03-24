【プレイステーションストアチケット お買い得キャンペーン】 開催期間：3月24日0時～3月29日23時59分（予定） ※販売数量に達し次第終了 Amazonにて、プレイステーションストアチケットがお買い得になるキャンペーンが3月24日0時より開催されている。キャンペーン期間は3月29日23時59分までの予定。 本キャンペーンでは、15,000円