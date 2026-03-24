ベルギー１部シントトロイデンは２３日、プレーオフ１の日程が決まったことを発表した。ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介、ＦＷ新川志音の日本人８選手がプレーするチームは、レギュラーシーズンを勝ち点「５７」の３位で終え、クラブとしては２００９―１０シーズン以来、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初