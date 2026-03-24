フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２４日、大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島が２３日に記者会見したことを報じた。ＭＣで俳優の谷原章介は出演者から「今場所っていうのは、どのようにご覧になってました？」と問われた「霧島関もそうですけど琴勝峰がちょっと元気出たじゃないですか。あれも嬉しかったです」とコメントした。さらに「ただ残念なのは、大の