キツい運動は必要なし！食後たった数分の散歩で痩せやすくなる理由 食事療法こそ最も安全で効果的な減量法 運動することで筋肉への血流が増えると、ブドウ糖が細胞の中に取り込まれやすく、インスリンの効果が高まり、急性の反応として血糖値は低下します。とはいえ、ジムに通って本格的なトレーニングをする必要も、急に運動をはじめなきゃと焦る必要もありません。運動の習慣を付けることよりも、日々の食事を見直すこと