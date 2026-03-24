ＮＹ原油時間外90ドル台に上昇、イスファハンのガス施設が攻撃受ける 東京時間09:03現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.02（+1.81+2.04%） 米国イスラエルによる攻撃でイラン中部のイスファハンにあるガス施設と一部近隣住宅が被害を受けた。ファルス通信が報じている。ガスを供給するパイプラインが標的になったという。