ドル円理論価格1ドル＝159.57円（前日比-1.18円） 割高ゾーン：160.40より上 現値：158.60 割安ゾーン：158.73より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/23160.75 2026/03/20159.57 2026/03/19160.41 2026/03/18158.45 2026/03/17158.53 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動