サウジ皇太子米のイラン攻撃参加に加わる方向へ忍耐は限界に達する サウジアラビア皇太子がイランへの攻撃に加わる方向だという。WSJが報じている。 湾岸諸国の指導者たちは一線を超えることを望んでいなかったが、イランによる攻撃拡大を受けサウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子はイランの攻撃抑制に意欲を示し、米のイラン攻撃への参加を決定する段階に近づいているという。イラン攻撃に対するサウジアラビアの