米株価指数先物ダウ100ドル安イランのガス施設が攻撃受ける 東京時間09:25現在 ダウ平均先物JUN 26月限46425.00（-100.00-0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6618.50（-16.25-0.24%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24338.75（-69.50-0.28%）