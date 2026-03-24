米アップルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米アップルは23日、毎年恒例の世界開発者会議「WWDC」を6月8〜12日に開くと発表した。iPhone（アイフォーン）などに搭載する基本ソフト（OS）の最新機能が発表される見通しで、出遅れが指摘される人工知能（AI）の活用に注目が集まる。アップルは、次世代の技術基盤に米グーグルの生成AI「ジェミニ」を採用する方針を示している。これまで自社開発を重視してきたが、競