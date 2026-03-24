ブルージェイズは２３日（日本時間２４日）、チーム創設５０周年記念グッズを公開。ゲレーロＪｒ．ら主力に交じり岡本和真内野手もモデルを務めた。白のパーカーを身にまとい、キャップに手を当てながらキリリとした表情を浮かべた岡本。ゲレーロＪｒ．やクレメントなど昨季のワールドシリーズを沸かせた面々もカッコいいモデルショットを見せており、かつて日本ハムでプレーし今季からブルージェイズに加入したポンセの姿もあ