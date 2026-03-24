西松屋チェーンは３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に発表した３月度（２月２１日～３月２０日）の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比３．５％増となり、２カ月連続で前年実績を上回ったことが材料視されている。 客数が伸び、春物衣料や夏物衣料の売り上げが好調だったほか、育児・服飾雑貨も好調に推移した。なお、全店売上高は同７．４％増だった。 出所：MINKABU PRESS