日本板硝子は大量の買い注文を集め、気配値のまま水準を切り上げている。日本経済新聞電子版は２３日、板硝子が「非公開化する方針を固めた」と報じた。記事によると、非公開化にあたって銀行団や投資ファンドから総額３０００億円の支援を受ける。既存株主から強制的に株式を買い取るスクイーズアウトを実施して非公開化するとし、スクイーズアウト価格は１株５００円になる見通しという。これが材料視されている。