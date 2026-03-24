ＫＯＺＯホールディングスが買われている。同社は２３日取引終了後、２６年１２月期から２８年１２月期を対象とした新中期経営計画を策定したと発表。最終年度の連結営業利益目標を５億５００万円（２６年１２月期の見通しは１億２００万円）としていることが買い手掛かりとなっているようだ。 ２８年１２月期の連結売上高目標は２５２億５０００万円（同２０５億円）に設定。「デジタル強化」「オペレーション