東京海上ホールディングスに大量の買い注文が集まり、カイ気配のまま上昇している。２３日の取引終了後、米バークシャー・ハサウェイ＜BRK.B＞グループとの戦略的パートナーシップの実施を発表。これをサプライズ視する動きとなっている。 東京海上はバークシャー子会社で再保険事業の中核会社であるナショナル・インデムニティー・カンパニーを割当予定先と