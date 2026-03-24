北中米ワールドカップ前最後の活動となるイギリス遠征に臨む日本代表は23日、翌24日から始まる全体練習を前に、選手たちが順次スコットランド・グラスゴー郊外の宿舎に入った。W杯を3か月後に控えた現在も負傷者の続発に悩まされる中、昨年9月以来の復帰となったMF三笘薫(ブライトン)や左手骨折から復帰したGK鈴木彩艶(パルマ)らが無事合流した。左手骨折を乗り越えたGK鈴木彩艶日本代表は今回のイギリス遠征で、28日にスコッ